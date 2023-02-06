İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan Leyla Hanım filminin galası yaşanan deprem felaketi sonrasında ileri bir tarihe ertelendi" denildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 11 Şubat’ta yapılması planlanan Leyla Hanım belgesel filminin galası deprem felaketi sebebiyle ertelendi.

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