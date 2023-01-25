Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filmi, 11 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Filmin 17 festivalde 14 ödül aldığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "11 Şubat Leyla Hanım ve çalışma arkadaşlarının hayatlarını kaybettikleri gün. O gün birçok önemli ismin katılacağı büyükçe bir galaya hazırlanıyoruz" dedi.

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filmi, 11 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Filmin 17 festivalde 14 ödül aldığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "11 Şubat Leyla Hanım ve çalışma arkadaşlarının hayatlarını kaybettikleri gün. O gün birçok önemli ismin katılacağı büyükçe bir galaya hazırlanıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, düzenlenen basın toplantısında "Leyla Hanım" belgeseline ilişkin merak edilenleri anlattı. Programda filmin ilk 9 dakikası katılımcılara izletildi.

Leyla Atakan’ın Türkiye’de marka olabilecek kadar değerli bir isim olduğunu söyleyen Hürriyet, "Leyla Atakan kadının siyasetteki, hayattaki mücadelesinde rol olabilecek bir isim. Kentin o döneminde neler yaşandığını anlatmak için çok değerli bir hikaye onun hikayesi. Kent değerleri kolay oluşmuyor. Leyla Atakan kentteki Türkiye markasıdır ama ne yazık ki İzmit’te bile Leyla Atakan’ı bilmeyen çok sayıda insan var. Eski kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı biliyorlar ama o dönem kentte neler yaşandı bu çok bilinmiyor. Kentlilik bilincini, dayanışmayı sağlamak bizim için çok önemli. İzmit çok göç alan bir yer. Böyle yerlerde kent hafızasını korumak kolay bir şey değil. Kentin geçmişini unutturmamak ya da o manevi değeri hissettirmek çok gerekli. Kentlilik bilinci kaybolduğunda dayanışma da kayboluyor. Biz göreve geldiğimiz de hatırlanmayı ve hatırlatmayı istediğimiz bir motto oluşturmak amacıyla ‘İzmit Unutmaz’ başlığını oluşturduk" dedi.

"Çok önemli bir hikayesi var"

"İzmit Unutmaz" sloganı adı altında kente emek vermiş birçok kişiyi hatırlatmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Hürriyet, "Leyla Atakan isminin daha fazla öğrenilmesi için ’İzmit Unutmaz başlığı altında Leyla Hanım için daha esaslı bir şey yapmak gerekiyor’ dedik. Kentin daha fazla tanıtımı için de çok önemli bir hikayesi var Leyla Atakan’ın. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) sayesinde her sene Leyla Atakan anması yapıldı. Her sene mezarı başında anmalar yapılıyor. Bu klasik bir anmaya dönüşmüştü ama bu yetmezdi ve ’Belgesel film yapalım’ dedik. Geldiğimiz noktada 1 saatin üzerinde çok kıymetli bir dökü drama belgesel film oluşturduk" diye konuştu.

"Galaya hazırlanıyoruz"

Belgesel film için büyük emek verildiğinin altını çizen Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Leyla Atakan’ın ailesi ve onu tanıyan insanlarla röportajlar yaptık. Birçok insanla görüşmeler yaptık. İyi bir film yapalım istedik çok önemli isimlerle tanıştık ve senaryo oluşturduk. Bu filmi Türkiye’ye anlatabileceğimiz tarzda hazırladık. Senaryo Gani Müjde’nin danışmanlığında güzel bir hale geldi. Hazırlık aşaması yaklaşık 2 sene kadar sürdü. Okuma provaları, kıyafet provaları, deneme çalışmaları, dönemi yansıtan tarih detayları ile ilgili çalışmalar derken hazırlık aşaması sonrası set çekimleri başladı ve bittiğinde 1 saatin üzerinde bir film meydana geldi. İstanbul’da ve İzmit’in köylerinde setler kuruldu. 200’ün üzerinde kişi çalıştı. Sete sürekli gitmeye çalıştım. Zorlu kış koşullarında çekimler oldu. Çok profesyonelce bir yapım bu film. Müzikleri, kıyafetleri, tarihsel olayları konusunda her alanda uzman isimler, yönetmenler çalıştı. Filmin bazı sahnelerinde İzmitli kadınlar ve çocuklar yer aldı. 17 festivalde, 14 ödül aldık. 3 özel gösterim de aldık. Şimdi galaya hazırlanıyoruz. Galayı KYÖD ile beraber yapmak istedik ve kendilerine teklif götürdük. Onlar da kabul ettiler ve KYÖD ile kolları sıvadık ve ilk gösterimimizi, galamızı, verdiğimiz emeğe yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. 11 Şubat Leyla Hanım ve çalışma arkadaşlarının hayatlarını kaybettikleri gün. O gün birçok önemli ismin katılacağı büyükçe bir galaya hazırlanıyoruz"

"Galada 2 bin 500 kişiyi ağırlayacağız"

KYÖD Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Saral ise gala gecesinin yürütücülüğünü üstlendiklerini belirterek, "Bu tekliften çok memnun olduk. Bizi bu sürece dahil etmiş oldular. Başkanımıza ve İzmit Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin ihtiyaçlarına yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Bu filmi çok önemsiyoruz. Leyla Atakan bu kentin en marka isimlerinden biri. 51 yıl olmuş vefat edeli. O günden bugüne kadar çok küçük işler yapmışız gibime geliyor. Rahmetli annemin adı Leyla ve dedem Leyla Atakan’dan dolayı annemin adını Leyla koymuş. Bu kent kendi içinden çıkardığı isimlerle büyümüş. Bu filmin kentin markası olması yolunda önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum. Çok profesyonel bir iş olmuş. Bu filme destek verin. Bu kentin adının duyulması adına çok önemli bir proje. 14 ödül almış bir film. 11 Şubat gecesi yapacağımız gala gecemizde 2 bin 500 kişiyi ağırlayacağız. Ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu aralar Leyla Hanım filmiyle yatıp kalkıyoruz. Bu gecede sizleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Gala gecesinin muhteşem bir gece olacağının sözünü veriyorum. Hepinizi galaya davet ediyoruz" dedi.