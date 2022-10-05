İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan "Leyla Hanım" filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Özel Gösterimler Bölümü’nde izleyiciyle buluştu.

İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan "Leyla Hanım" filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Özel Gösterimler Bölümü’nde izleyiciyle buluştu.

Leyla Atakan’ın hayatını anlatan Leyla Hanım belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde ses getirmeye devam ediyor. Leyla Hanım belgeseli şimdi de Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de Özel Gösterimler Bölümü’nde izleyiciyle buluştu. Filmin gösterimine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Vekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, filmin yönetmeni İlke İşisağ, filmin yapımcısı Koral Altın ve filmin oyuncularından Gül Özgüner Altın katıldı. Film, sinemaseverlerden tam not alırken, Başkan Hürriyet sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını vurgulayarak, yapımda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.