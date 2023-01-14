Samsun’da tezgahlarda kilosu 150 liradan satılan levrek en pahalı balık olarak dikkat çekerken, kilosu 25 lira olan mezgit ise en ucuz balık oldu.

Samsun’da tezgahlarda kilosu 150 liradan satılan levrek en pahalı balık olarak dikkat çekerken, kilosu 25 lira olan mezgit ise en ucuz balık oldu.

Karadeniz’in balık ambarı Samsun’da palamut bolluğu ile açılan sezon, mevsim balıklarının satışı ile devam ediyor. Mezgit, istavrit, barbun ve hamsinin bol çıktığı şu günlerde vatandaşlar da balık tezgahlarına yoğun ilgi gösteriyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi hamsi en çok rağbet gören balık unvanını korurken, tezgahın en ucuz balığı olan mezgide de ilgi oldukça yüksek.

“En pahalı balık levrek, en ucuzu ise mezgit”

Balık fiyatlarının kilosuna göre 150 ila 25 TL arasında değiştiğini söyleyen balık satıcısı Onurcan Köse, “Samsun’da tezgahlardaki en pahalı balık, kilosu 150 liradan satılan levrek. Onun ardından çipuranın kilosu 110 TL, zargananın kilosu 80 TL, somonun kilosu 70 TL, istavritin kilosu 70 TL, çinekopun kilosu 60 TL, hamsinin kilosu 50 TL, barbun, kefalin kilosu 40 TL ve mezgidin kilosu da 25 TL’den satılıyor. En pahalı balık levrek, en ucuzu ise mezgit. Vatandaşlar en çok yine de hamsi satın alıyor. Hamsinin ardından mezgit ve istavrit de çok satılıyor. Geçen yıllarda tezgahın en ucuz balığı istavritti. Bu sene istavritler iri çıktığı için fiyatı biraz pahalı. Fiyatlar diğer protein ürünlerine göre uygun olduğundan vatandaşların balığa olan ilgisinden memnunuz” dedi.

"Balık fiyatları oldukça uygun"

Sezondan memnun olduklarının altını çizen balık satıcısı İsmet Akpınar, “Beyaz ve kırmızı et fiyatlarına nazaran balık fiyatları oldukça uygun. 2 kilo balıkla 4-5 kişi doyabiliyor. Satışlarımız gayet güzel gidiyor. Kapalı havalarda vatandaşlar balığa daha çok rağbet gösteriyorlar. Son zamanlarda en çok hamsi, mezgit ve istavrit satıyoruz. Sezon palamut ile güzel başladı. Hamsi, istavrit, mezgit ve çinekop satışlarımızla da bu sezon iyi gitmeye devam ediyor” diye konuştu.

Balık satın alan vatandaşlar ise mezgidin fiyatından memnun olduklarını ancak mevsim balıklarından hamsi, istavrit ve barbunun fiyatının biraz daha ucuz olması gerektiğini söylediler.