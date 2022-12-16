Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun siyah duman, İstanbul Anadolu Yakasının bazı bölgelerinden de görüldü. Gökyüzüne yükselen yoğun duman kameraya böyle yansıdı.

Levent’te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun siyah duman, İstanbul Anadolu Yakasının bazı bölgelerinden de görüldü. Gökyüzüne yükselen yoğun duman kameraya böyle yansıdı.

Levent Büyükdere Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında saat 12.45’te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içerideki vatandaşlar polis ve güvenlik eşliğinde tahliye edildi.

Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangın İstanbul’un Anadolu Yakasından da görüldü. Özellikle Anadolu Yakasının kıyı kesimleri ile yüksek kesimlerinden yoğun siyah duman görüldü.