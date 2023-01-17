BEM-BİR-SEN’in Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin şube başkanları Gaziantep’te bir araya gelerek sendikanın 7. olağan genel kurulunda mevcut Genel Başkan Levent Uslu’ya desteklerini açıkladı.

BEM-BİR-SEN’in Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin şube başkanları Gaziantep’te bir araya gelerek sendikanın 7. olağan genel kurulunda mevcut Genel Başkan Levent Uslu’ya desteklerini açıkladı.

Sendikanın Gaziantep Şube Başkanı Seçil Özsöyler Kuzu ev sahipliğinde bir araya gelen, aralarında Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa ve Malatya’nın da bulunduğu 21 ilin şube başkanları, sendikal gündem değerlendirme toplantısı yaptı. Sendika Genel Başkanı Levent Uslu’nun memleketi olan Gaziantep’te bir araya gelen başkanlar, 7. olağan genel kurulunda mevcut başkan Levent Uslu ve ekibini destekleme kararlarını destekleyeceklerini kamuoyuna duyurdular. Başkanlar adına açıklamada bulunan Seçil Özsöyler Kuzu, “Genel Başkanımız Levent Uslu liderliğinde mevcut konjonktürel duruma rağmen sürekli büyüyen, dahili ve harici saldırılara rağmen sürekli gelişen, yerel yönetim memurlarına tarihi kazanımlar sağlayan BEM-BİR-SEN’imiz Allah’ın izni, teşkilatımızın destek ve duasıyla yine Genel Başkanımız Sn. Levent Uslu’nun liderliğinde gücüne güç katarak ilerlemeye devam edecek, saklı kapılar ardında tuzaklar kuran örgütlü güruh ve aveneleri buna mani olamayacaktır. Bu hakikati bir kez daha ifade etmek adına biz aşağıdaki isimleri bulunan şube ve il başkanları, yapılacak 7. olağan genel kurul seçimlerinde Levent Uslu ve ekibini destekleme kararı aldığımızı tüm teşkilatımıza ve kamuoyuna saygıyla deklare ederiz” dedi.