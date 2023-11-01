GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, ligde defansif oynadıkları şeklindeki eleştirilere katılmadığını hatta ligde iki santrfor ile oynayan tek takım olduklarını söyledi.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, İsmail Dikmenli Spor Tesisleri’nde haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Düzcespor ve Sarıyer maçları hakkında konuşan Eriş, takıma ve kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi.

Düzcespor müsabakasının ardından alınan beraberlik sonrasında taraftarların, oyuncuları tribüne çağırmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, son haftalarda oyunculardaki sakatlıkların da skora etkisi olduğuna kaydetti. Eriş, şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade ederek, sezon sonunda gülen tarafın kendileri olacağına inandığını belirtti.

“10 takımın harcamış olduğu bütçeden daha az bütçeyle kurulmuş bir takımız”

Son 14 gün içerisinde yoğun maç trafiği yaşadıklarını aktaran Levent Eriş, “Çok zor haftalardan geçtik. 14 günde 5 tane müsabaka oynadık. En son Düzcespor müsabakasıyla da bu süreç bitti. Tekrar kupa serisiyle başlayacağız. Düzcespor, Sarıyer maçını değerlendirdiğimizde; oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Kaybetmedikleri bir müsabakada onları eleştirmeyi ve onları yermeyi doğru bulmuyorum. Bu takım, gökten zembille inmedi. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. 10 haftadır süre gelen büyük bir mücadele var. Birbirinden değerli oyuncularımız var. Bu mücadele sonunda da iyi bir puan ortalaması var. Sezon başında bir senaryo yazılsa, bu senaryoda 10 haftada bu puan, bu gol yeme, namağlup takım olacaksınız. Sanırım şu anki durumun altına herkes imzasını atardı. 10 takımın harcamış olduğu bütçeden daha az bütçeyle kurulmuş bir takımız. Bu liglerde bizden daha fazla para harcamış 10 takım var. İlk defa sahamızda puan kaybettik. Ben, maç sonrasında taraftarlarımızın oyuncularımızı çağırıp onlara destek vermesini arzu ederdim. Nasıl ki kazanıldığında hep birlikte berabersek, puan kayıplarında da destek verilmesinden yanayım. Hesapladığımız ve istediğimiz plan ve programda gidiyoruz. Hem kulüp olmaya çalışıyoruz. Hem de hedefe giden bir takım olmaya çalışıyoruz. 9 aydır bu takımla yatıp kalkıyorum, büyük mücadele verdim. Kulübümüze sınıf atlatmak için, değer katmak adına” dedi.

“Ligde iki santraforla oynayan tek takımız”

Ligde defansif oynadıkları şeklindeki eleştirilere katılmadığını hattı ligde iki santrfor ile oynayan tek takımın GMG Kastamonuspor olduğunu vurgulayan Eriş, “Biz ligde iki santrfor ile oynayan tek takımız. Birileri diyor ya savunma ağırlık oynanıyor. Verilecek en net cevap budur. Skor koruma gibi bir düşüncelere katılmıyorum. Biz şov takımı değiliz, maçı kazanmak için çaba gösteririz. Kazanmak adına da bugüne kadar başarılıyız. Bazıları bunu söylediğinde; onu düşünerek söylüyorlar herhalde. Sarıyer maçında 10 kişi kalmış ve durum 1-1’ken; Zahit ile Aziz’i oyuna aldım. Niye? Maçı kazanmak için. İki forvet oyuna alıyorum. Bu hafta Düzce maçında 0-0 giderken; stoper çıkardım, forvet oyuncusu girdi. 4-2-4 yaptım. Riskin alınabilecek en babasıydı. Bunu da yapıp oyunu lehine çevirdik. Sonrasında bazı oyuncularımızın hastalığı vardı. İnsanların bilmediği bir takım şeyler var Bir kişi savunmada önemli bir yer teşkil eder. Yalçın gibi önemli bir tecrübeden eksik çıktık. Kalecimizin sakatlığı, Oğuz’un sakatlığı, bunların hepsi sakat sakat çıktı. Kubilay’ı maçın devre arasına kadar bile oynatabilmek zorken çocuk, oyunun ikinci devresinde bile oyunda kalmayı tercih etti ki bir gece önce serum takılmıştı. Yiğit Ali aynı, Yusuf aynı. Bu çocuklarımızla böyle bir müsabakaya çıktık ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz paramızı har vurup harman savurmadık, kimsenin anlattığı gibi büyük ekonomilerle değil. 14 takım 20’şer oyuncu almış. 10 takım bizden fazla para harcamış. Biz çok başarılıyız. Başarıya götüren şey de birlikteliğimiz, sevgimiz, saygımız. Bugünlerde birbirimize destek olacağız. Birbirimizin arkasında duracağız. Oyuncularımla ilgili bahsediyorum. Yolumuz çok uzun, bu hikayeler daha çok şeyler içerecek. Yolumuz daha çok zorluklarla kesişecek. Liglerin en az yiyen takımını yönetmekten gurur duyuyorum. O yüzden de biz bu grubun en değerli takımlarından bir tanesiyiz. Ligin sonu bizim istediğimiz şekilde bitecek. Bizim tek istediğimiz şey, Kastamonu’nun verdiği emeğin karşılığını alması” diye konuştu.

“Taraftarımızdan takıma sahip çıkmalarını istiyorum”

Kastamonuspor taraftarına da çağrıda bulunan Levent Eriş, “Bizim son 2 maçta kaybettiğimiz 2 puan var. Sarıyer takımı hocası değişmiş, reaksiyon vermek isteyen bir takımdı. Bu liglerde istenilen gibi iyi futbol oynamak öyle kolay değil. Karşında bir rakip var. Bu rakipler seni oynatmamak istiyor. Sarıyer, maçta kavga etmek isteyen bir takımdı. Sahanın zemini de ona uygundu. Biz bu maçı kayıp olarak görmüyoruz. Son 2 maçta kayıp olarak sadece Düzce maçında kaybettiğimiz 2 puanı görüyoruz. Bu maçta heybemizden yedik. Ayrıca Düzce maçında istediğimiz üretkenlik hemen hemen hiç yoktu. Biz olaya toz pembe bakmıyoruz. Eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Maçtan önce de sonrada analizlerimizi yapıyoruz. Bu maçtan da derslerimizi aldık. Ayrıca sezon başından itibaren ilk defa bir rakibe bu kadar çok pozisyon verdik. Yalçın gibi bir tecrübenin olmaması, oyuncularımdaki sakatlık problemleri nedeniyle böyle bir maç yaşadık. İşte tam böyle maçlarda taraftarımıza ihtiyacımız var. Bizim kazanamadığımız maçlarda onlar bize maç kazandırırsa o zaman başarılı oluruz. Hep birlikte el ele verelim. Halkımızda Kastamonuspor sevgisini aşılamak için çok etkinlik yapıyoruz. Bizim 12 adamımıza çok ihtiyacımız var. Belki sizin vereceğiniz bir destek o anda fiziken düşmüş oyuncunun kendine gelmesini sağlayabilir. Biz bu çocuklara destek verirsek başarılı oluruz. Nasıl İstanbul’da bizim taraftarımız bir dakika susmadıysa burada da Düzce taraftarı bir dakika susmadı. Eleştiri çok değerli ama her zaman eleştiri olmaz. Biz burada kimsenin başını öne eğmedik. Kötü olduğunuz maçta da taraftarımız keşke bize sahip çıksaydı. Maç bitince; ’Kötü oynadınız biliyoruz ama biz size destek veriyoruz’ deselerdi. Ben çok hırslı bir insanım. Bazen kırdığım insanlar olabiliyor. Onlardan özür diliyorum. Biz bu yolda beraber yürüyoruz. O beraberliğimizi bozacak insanları aramıza almayalım” ifadelerini kullandı.