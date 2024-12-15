Levent Çukur, Dünya Boks Konseyi (WBC) hakemi olarak göreve başladı.

Avrupa’da gerçekleştirilen boks organizasyonlarında artık sporcular dışında Türk hakemlerde boy gösterecek.

Geçtiğimiz hafta WBC, Levent Çukur’a lisansını vererek resmi olarak WBC hakemleri arasına aldı. Eski dünya şampiyonlardan Levent Çukur ve eşi Tanja Çukur, dev organizasyonların aranan isimleri arasında yerini almaya başladı. Gençlik yıllarında boks yaşantısı başarılarla dolu olan Levent Çukur, dünya şampiyonluğuna kadar ulaşmış bir isim olarak boks tarihindeki yerini almış durumda. Oğlu Emre Çukur ise Avrupa şampiyonluğu, Kıtalararası şampiyonluğunun sahibi olduktan sonra, şimdi ise gözünü Dünya şampiyonluğuna dikmiş durumda.

Tanja ve Emre Çukur’un kızları Selina ise geçtiğimiz günlerde Almanya şampiyonu olarak, ülkede bu başarıyı elde eden ilk Türk kızı olarak boks tarihine geçti. Sporcu bir ailenin mensupları olarak Tüm Avrupa’da nam salan aile şimdilerde ise hakem olarak dünyada başarıdan başarıya koşuyor. Elit maçların aranan hakemi olarak ringe çıkan Levent Çukur’un eşi Tanja Çukur da zaman hakemi olarak Avrupa’nın büyük organizasyonlarında görev alıyor. Çiftin aynı zamanda Münih kentinde yer alan boks okulu da (Leo’s Boxgym-Boxclub Çukur) yüzlerce boksöre ders vererek geleceğin şampiyonlarını hazırlıyor.