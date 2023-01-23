Letonya, Estonya ile dayanışma kapsamında 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldı.

Letonya, Estonya ile dayanışma kapsamında 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldı.

Rusya’nın Estonya ile olan diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirileceğini açıklamasının ardından Letonya’da Estonya’ya destek kapsamında 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden acımasız saldırganlığı ve Estonya ile dayanışma kapsamında söz konusu kararın alındığını belirterek, “Letonya, 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürecek ve Rusya’nın buna göre hareket etmesini talep edecek” dedi.

Öte yandan, Rusya, Estonya’nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre’ye 7 Şubat’a kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.