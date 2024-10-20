L’Etape Türkiye by Tour de France, Türkiye’de ilk kez düzenlendi. Yarışın 109 km’lik uzun parkurunu; kadınlarda Şeniz Pamuk 3:26:02 ile, erkeklerde ise Anton Hrabovskyi 2:55:05 süre ile ilk sırada tamamladı.

Bisiklet alanında dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu’nun resmi amatör serisi Tour de France’ın yarış heyecanı İstanbul’a taşındı. Visa ve Maximiles Black isim sponsorluğunda, Türkiye’de ilk kez düzenlenen L’Étape Türkiye by Tour de France 50’den fazla ülkeden 3 bin bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti.

Yarışın startını: Fransa Büyükelçisi İsabella Dumont, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Asbaşkan Metin Cengiz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, Beyaz Kağıt Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, Oğuz Holding CEO’su Enes Öner, L’Étape by Tour de France Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas verdi.

İstanbul Boğazı’nın kıyısında, zarif mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Küçüksu Kasrı, L’Etape Tu¨rkiye by Tour de France yol bisikleti yarışının başlangıç¸ noktası oldu. Bisikletçiler, yarış rotasında Anadolu Hisarı’na uğradıktan sonra, Avrupa Yakası’na geçmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal çevirdi.

Avrupa Yakası’na geçen sporcuların ilk noktası 15. yüzyılda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fetih hazırlıkları sırasında inşa ettirilen Rumeli Hisarı oldu. Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde bitiş çizgisine doğru ilerleyen sporcular, Polonezköy’e doğru yol aldı. Karadeniz’in serin sularına uzanan dogˆal sahil şeridiyle göz kamaştıran Riva’dan geçen bisikletçiler, benzersiz bir yarış deneyimi yaşadı.

Sarı mayonun sahipleri Şeniz Pamuk ve Anton Hrabovskyi oldu

Tour de France ruhunu Türkiye’ye taşıyan L’Étape’ın Genel Klasman Liderleri sarı mayosuna kavuştu. Uzun parkuru; kadınlarda 3:26:02 süreyle tamamlayan Rise Performance Club’tan Şeniz Pamuk ile erkeklerde 2:55:05 süreyle tamamlayan Asperox BikePedia Racing Team’den Anton Hrabovskyi Genel Klasman Liderliğini koruyarak hem sarı mayoyu hem de yarış birinciliğini kazandı.

Sprint Prim Kapısı geçildi

Küçüksu Kasrı’ndan pedal basmaya başlayan bisikletçiler, sprint prim kapısını 9,8’inci kilometrede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçti. MG sprint kapısını 500 metrelik mesafeyi en hızlı geçen 37 saniye ile Cengiz Güner aynı zamanda kıtalar arası geçiş unvanının da sahibi oldu.

Dağların Kralı, benekli mayonun sahibi oldu

Parkurun 37.5’inci kilometresinde Kavacık’ta geçilen Asperox Dağların Kralı prim kapısında peloton bölündü ve kaçış grubu dikkat çekti. Tırmanışçıların bu zorlu parkurda gösterdiği mücadele, tıpkı Asperox’un zorlu koşullarda gösterdiği üstün performans gibi güç ve dayanıklılığın sınandığı anlardan biriydi. Bu kapıdan ise 1.3 kilometrelik mesafeyi en hızlı geçen tırmanışçı 3 dakika 21 saniye ile Anton Hrabovskyi oldu. Aynı zamanda benekli mayonun da sahibi olarak en iyi dağcı klasmanına yerleşti.

L’Etape Türkiye by Tour de France ödül töreni gerçekleştirildi

Büyük finişin ardından dereceye giren sporcular kürsüde yerini aldı. Sarı mayonun sahibi Genel Klasman Lideri Anton Hrabovskyi’e mayosunu Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont takdim etti.

Kadınlarda sarı mayoyu kazanan Şeniz Pamuk ise ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan’dan aldı.

Kadın Kısa parkurda dereceye giden sporcuların ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Asbaşkan Metin Cengiz tarafından verildi.

"Büyük gurur duyuyoruz"

Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, "Visa olarak 121 yıllık köklü bir organizasyon olan dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Tour de Freance’ın bu sene Türkiye’de ilk defa ev sahipliğini yapıyoruz. Değerli ortağımız İş Bankasıyla beraber. Bundan büyük gurur duyuyoruz. L’Etape Türkiye by Tour de France bildiğiniz gibi aslında amatör bisikletçilerin profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi paylaşabilmesi için düzenlenmiş olan bir bisiklet serisi ve 1993’ten beri dünyada 22 ülkede yapıldı. Dolayısıyla bu sene ilk defa Türkiye’de L’Etape Türkiye ile beraber bu prestijli spor dalında 23. ülke olarak zincire eklenmiş olduk. Bugün burada başlayan parkur aslında Marmara’dan Karadeniz’e uzanan aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen bir parkur var. Dolayısıyla dünyada milyonlarca insan ve şu anda yarışan tüm bisikletçilerimiz aslında eşsiz bir İstanbul deneyimi yaşıyorlar. Ve biz Visa olarak çok önemli bir olimpiyat maratonundan İş Bankası ile beraber çıktık ama bunun yanı sıra bu etkinlikle beraber Türkiye’nin bir bisiklet ülkesi olarak anılmasını çok değerli buluyoruz. Çünkü bu aynı zamanda spor turizminde Türkiye’nin bir destinasyon noktası olması ve turizmin 12 aya yayılması noktasında bir itici güç. Bu vesileyle bu organizasyonların Türkiye’de gerçekleşmesini sağlayan, mümkün kılan Tour de France organizasyonuna, değerli iş ortağımız İş Bankası’na ve diğer tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"İş Bankası olarak ülkemize bir katkı sunmaya çalışıyoruz"

İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter ise, "Bugün biz de İş Bankası olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. İlk kez Türkiye’de gerçekleşen L’Étape Türkiye Tour de Freance etabının organizasyonu birkaç dakika önce başladı. Uzun parkur kısa parkur ve çocuk aile parkuru yola çıktı. Buradaki kalabalık çok heyecanlıydı. Biz de aynı şekilde buradaki organizasyonunda yer almaktan dolayı İş Bankası olarak çok mutluyuz. Biliyorsunuz yüzüncü yılımızı kutladığımız bir yıl bu yıl. Sadece bir banka olmanın ötesinde bu ülkenin değerlerinin yükselmesi kültür ve sanata, spora daha fazla insanın katılması, bu büyük ülkenin kalkınması amacıyla biz de kurumsal desteklerimizi bu tarz organizasyonları değerli iş ortağımız Visa ile birlikte yapıyoruz. Geçtiğimiz ay Bosphorus Capta Visa ile aynı şekilde bir ortaklığımız vardı. Bu ay aynı şekilde Thor de Freance etabında İş Bankası olarak Maksimiles Black markamızla yer alıyoruz. Milli Olimpiyat Komitesi kapsamındaki bir olimpiyat sponsorluğumuzu da aynı şekilde yakın zamanda geride bıraktık, dolayısıyla sporu destekliyoruz Türkiye’nin ve İstanbul’un özellikle adının uluslararası destinasyonlarda yer alması açısından biz de İş Bankası olarak ülkemize katkı sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da, "Evet heyecanlı bir gün. L’Etape Türkiye by Tour de France bugün sabah saat 8’de start aldı. Hepimiz için heyecanlı bir organizasyon. Binlerce sporcu İstanbul’un muhteşem güzellikleri arasında pedallamaya başladı. Yavaş yavaş yarışı tamamlamaya başladı sporcularımız. Heyecanlıyız. Tour de France büyük bir marka. Türkiye’de de L’Etape Türkiye by Tour de France’ı ilk kez gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

L’Etape Türkiye by Tour de France organizasyonunda ilk 3 sıralamaları şu şekilde gerçekleşti:

Uzun Parkur Kadınlar (Sporcu, Takım, Süre)

1. Şeniz Pamuk, Rise Performance Club, 3:26:02

2. Züleyha Dikbaş, Asperox BikePedia Racing Team, 3:46:39

3. Aslıhan İkizoğlu Dinç, Yüzbinkoş, 3:50:04

Uzun Parkur Erkekler (Sporcu, Takım, Süre)

1. Anton Hrabovskyi, Asperox BikePedia Racing Team, 2:55:05

2. Gökhan Uzuntaş, Ferdi, 2:56:54

3. Ege Onat Doğuşlu, Asperox BikePedia Racing Team, 3:02:17

Kısa Parkur Kadınlar (Sporcu, Takım, Süre)

1. Gökçe Demirsoy, Asperox BikePedia Racing Team, 1:43:38

2. Aylin Yüce, 1:46:43

3. Sevcan Alper Özcan, Asperox BikePedia Racing Team, 1:51:19

Kısa Parkur Erkekler (Sporcu, Takım, Süre)

1. Murat Uslu, Kırlangıç Bisiklet Kulübü, 1:36:35

2. Cengiz Güner, Asperox BikePedia Racing Team, 1:36:36

3. Melih Taş, Asperox BikePedia Racing Team, 1:36:37