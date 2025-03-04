Tunceli ile Erzincan sınırında yer alan Sansa Vadisinde leşe gelen ayı ve kurt aynı karede görüntülendi.

Doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, Sansa Vadisinde çekim yaptığı esnada leş için gelen ayı ve kurdu bir arada görüntülemeyi başardı. Sansa Vadisinde daha önceleri de çok sayıda yaban hayvanını görüntülediğini söyleyen Akyüz, "Tesadüfen ormanlık alana batığımda ayının leş yediğini fark ettim. Daha sonra bir kurdun da ayının yediği leşe doğru geldiğini gördüm ve o anları kaydettim" dedi.

Bölgenin yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu belirten Akyüz, "Ancak son derece yoğun olan bu karayolunda çok sayıda hayvan öldü. O nedenle burada bir an önce hayvanların geçişini kolaylaştıracak ekolojik köprülerin yapılması lazım. Öbür türlü bu yaban hayvanlarının nesli tehlike altına girecek" diye konuştu.