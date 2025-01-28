Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Vahap Aslan, lenf nodu büyümesi veya şişliğinin pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini belirtirken, kesin bir lenfoma tanısı için mutlaka biyopsi işleminin yapılması gerektiğini ifade etti.

Lenf nodlarının vücudun birçok bölgesinde yer aldığını ve bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olduğunu aktaran Hematoloji Uzmanı Dr. Vahap Aslan; boyun, koltuk altı, göğüs kafesi, karın boşluğu ve kasıklarda bulunan bu organellerin enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasında kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Lenf nodu büyümesi ve şişliklerinin en önemli nedeninin, enfeksiyon kaynaklı olduğunu ve pek çok hastalıkta görülebileceğini ifade eden Aslan, “Bu insanı tedirgin eden bulgulardan biridir, sıklıkla boyundaki lenf bezlerinde büyüme olabilir. Bunun yanı sıra koltuk altı ve kasıklarda da büyümeler görülebilir. Mikrobik hastalıklarda daha sık büyüme görüyoruz. Enfeksiyon etkenlerinin yanı sıra bazı hematolojik ve romatizmal hastalıklarda bu büyüme veya şişlik görülebilir” şeklinde konuştu.

"Kanser gibi daha ciddi rahatsızlıklar da lenf nodlarının büyümesine neden olabilir"

Lenf nodlarının büyümesinin, vücudun enfeksiyonlarla savaşmak için daha fazla lenfosit üretmesi sonucu meydana geldiğin belirten Dr. Aslan, “Vücutta bir enfeksiyon, iltihaplanma veya başka bir sağlık sorunu varsa, lenf nodları bu durumu tespit edip büyüyebilir. Bu büyümeler genellikle zararsızdır, ancak bazı durumlarda daha ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir.” şeklinde konuştu. Aslan, lenf nodlarının büyümesinin en yaygın nedenlerinin viral, bakteriyel ve mantar kaynaklı enfeksiyonlar olduğunu ifade etti. Özellikle grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihapları ve diş enfeksiyonlarının lenf nodlarında büyümeye yol açabildiğini dile getiren Aslan, “Bunun dışında, bağışıklık sisteminin aşırı tepki verdiği bazı hastalıklar, kanser gibi daha ciddi rahatsızlıklar da lenf nodlarının büyümesine neden olabilir” dedi.

"Biyopside küçük bir kesi ile alınan lenf nodlarının patolojik incelenmesiyle birlikte tanı konur"

Lenf nodunda şişlikle gelen bir hastada tanı koymak için görüntüleme ve biyopsi yöntemlerinden yararlanıldığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

“Bu görüntüleme yöntemlerinin başında da ultrasonografi gelmektedir. Bu yöntem lenf nodu büyümelerinde oldukça faydalıdır, böylece büyümenin enfeksiyon kaynaklı mı yoksa daha sıkıntılı seyredebilen lenfoma kaynaklı mı olduğu konusunda ön fikir verir. Bunun yanı sıra bazı kan testleri de yapılır, ancak asıl tanı biyopsi ile gerçekleşir. Biyopside küçük bir kesi ile alınan lenf nodlarının patolojik incelenmesiyle birlikte tanı konur.”

"Lenfoma tanısından sonra amaç yaygınlığını ortaya çıkarmak ve tedaviye ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektir"

Lenf nodu büyümeleri tedavi edilirken ilk adım olarak altta yatan nedenin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Hematoloji Uzmanı Dr. Vahap Aslan, “Eğer enfeksiyon söz konusuysa, enfeksiyon tedavi edildikçe lenf nodları da küçülür. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, viral enfeksiyonlar genellikle kendi kendine iyileşir. Ancak nadiren de olsa büyüyen lenf nodları kanser gibi daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu gibi durumlarda biyopsi veya ileri tetkikler yapılması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Tanı konduktan sonra da lenf nodu büyümesine yol açan sorunların pek çoğunda başarılı sonuçlar veren tedavi yöntemlerin mevcut olduğunu belirten Dr. Aslan, “Lenfoma tanısı konduğunda ise bir sonraki amaç bu lenfomanın yaygınlığını ortaya çıkarmak ve tedavi ihtiyacı olup olmadığına göre değerlendirme yapmaktır. Bazı lenfomalarda herhangi bir tedavi verilmeden hasta takibi yapılır, tedavi gereken durumlarda da son yıllarda kullandığımız akıllı ilaç olarak tabir edilen tedavilerle birlikte oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz” şeklinde konuştu.