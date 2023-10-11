Sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’na gelen çocuklar ve aileleri ile eğlenceli bir söyleşide buluştu. "Lemi Abi ve Zuzi Uzay Macerası" adlı kitabı hakkında sohbet eden Lemi Filozof, "Çocuklar hayal etme makinesidir. Sevgi içinde büyüyen çocuklar bu hayallerine eninde sonunda kavuşur" dedi.

TRT Çocuk kanalında Sürpriz Kutusu programı ile çocukların sevgilisi olan Lemi Filozof, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Filozof, "Lemi Abi ve Zuzi Uzay Macerası" isimli kitabı ile ilgili de ailelerle sohbet etti. Çocukların hayal etme makinesi olduğunu ifade eden Filozof, "Sevgi içinde büyüyen çocuklar bu hayallerine eninde sonunda kavuşur" dedi.

"Kitabımın ana fikrinde olduğu gibi içimiz sevgi dolu insanlar olmalıyız" diyen Filozof, "Sevgi dolu olan insanlar olmalıyız. Jüpiter, en büyük gezegenlerden biridir biliyorsunuz. Jüpiter’in içine, yaşadığımız Dünya gezegeninden 1300’e yakın sığdırabiliyoruz. Güneş, Samanyolu galaksisinin en küçük yıldızlarından. Bizim evrende ne kadar küçük olduğumuzu buradan görüyoruz. Ama biz çok güçlüyüz, güçlü karakterimiz var. Çünkü kalbimiz var, merhametimiz var, yardımseverliğimiz var" şeklinde konuştu.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği söyleşide Filozof, "Siz ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar paranız olursa olsun, sevdiklerimizle vakit geçiremiyorsak, bir ağacın gölgesinde oturamıyorsak ne anlamı var ki. Onun için yaşadığımız çevreyi kirletmeyelim. Çöpleri yerlere atarak denizimizi, havamızı kirletmeyelim. Hayal kurmak sevgi ile başlar. Sevgi ile büyüyen çocuklar, hayal etme makinesi olan çocukların hayallerine kavuşmasını sağlar" ifadelerini kullandı.