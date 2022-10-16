Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nde çocuklarla buluşan oyuncu Lemi Filozof, atıkların dönüştürülerek yeniden kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nde çocuklarla buluşan oyuncu Lemi Filozof, atıkların dönüştürülerek yeniden kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne katılan Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof, Akçakoca Oditoryumu’nda çocuklarla bir araya geldi. Kamu kurum ve kuruluşların sıfır atık konusuna dikkat çekmek için çok sayıda etkinlik düzenlediğini ifade eden Filozof, "Ben de elimden geldiğince bu etkinliklere katılarak destek olmaya çalışıyorum. Bu konuya dikkat çekerek bilinç aşılamaya çalışıyorum. Atıkları geri dönüştürmek zorundayız. Bunları geri dönüştürüp yeniden kazanmazsak çok fazla enerji harcamamız gerekir. Bu ürünler oluşturulurken çok fazla su, doğalgaz, kömür, petrol harcanıyor. Dolayısıyla geri dönüşüme çok çok önem vermeliyiz" dedi.

Lemi Filozof, çocuklarla ‘Kendin Yap’ atölyesi de gerçekleştirdi.