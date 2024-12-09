2024’e veda etmeye hazırlanırken yılın en büyük buluşması Akasya’da gerçekleşecek. 288 bin 315 adet LEGO yapım parçasıyla bin 893 saatte inşa edilen gerçek boyutlu LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası, 1 Ocak'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yetişkinlerden çocuklara herkesin yarış tutkusunu destekleyen ve setleriyle eşsiz bir oyun alanı sunarak onların yarış tutkularına güç katan the LEGO Group, sevenlerini pistlerin heyecanı ile buluşturmaya devam ediyor.

LEGO Avustralya ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliği ile inşa edilen ve ilk kez 2022 Avustralya Grand Prix'sinde sergilenen gerçek boyutlu LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası İstanbul’da nefes kesiyor.

Tıpkı gerçek hayattaki versiyonu gibi, bu dev LEGO yapımı da eşsiz bir mühendislik harikası.

McLaren'in 2021 sezonunda kullandığı MCL35M yarış arabalarının ikonik papaya renklerini taşıyan bu model, sporun 2022’de yenilenen kurallarıyla başlayan yeni dönemine dair bir yorum da sunuyor.