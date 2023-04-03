Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kadınlar Lefke bezinden takılar üretilerek, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kadın Girişimciler Kooperatifi Lefke bezinden ürettiği kolye, bileklik ve benzeri takı ürünlerini ve hediyelik eşyaları satışa sundu. Lefke bezinden yapılan ürünleri yakından takip eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimiz Lefke Bezi’nden el emeği ile işleyerek ürettiği ürünlerin satışlarını sürdürüyor. Kooperatifimizde çalışan kadınlarımızın ürünlerine sahip çıkmak ve istihdamı arttırmak için her yakışıklı erkek güzel eşine veya güzel arkadaşına Lefke takı hediye ederse bu ürünlerimizin marka değeri taşıyacak ve satış miktarı artacak. Bu konuda Osmaneli’nde centilmen erkek kardeşlerimizin yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.