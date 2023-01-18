Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihi dizilere kostüm tasarımcıliği yapan Makbule Mercan Lefke Bezi dokuma atölyesinde bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihi dizilere kostüm tasarımcıliği yapan Makbule Mercan Lefke Bezi dokuma atölyesinde bir araya geldi.

Deliler, Uyanış ve Alparslan Büyük Selçuklu filmlerinin kostüm tasarımcısı Makbule Mercan, uluslararası büyük bir projenin hazırlıkları için Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi’nde Lefke Bezi dokuma atölyesini ziyaret etti. Mercan, Başkan Şahin’e ile büyük bir proje için ihtiyaç duyulacak kostümlerde Lefke Bezi kullanımı amaçladıklarını, Lefke Bezine tam not aldığını söyledi. Karşılıklı olarak talep edilecek Lefke Bezi, maliyet ve sonrası sipariş aşaması için tekrar bir araya gelineceği belirtildi.

Başkan Şahin, “Projenin gerçekleşmesi sonrası kadın girişimciler kooperatifimizin Lefke Bezi üretimini büyük oranda arttırması istihdamı ve ekonomik katkıyı arttıracak. Her gecen gün Türkiye de markalaşan Lefke Bezi ilçemizin turizmde önemli ürünü ve değeri oluyor bu anlaşmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.