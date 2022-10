Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Muhammed Mücteba, 3 yaşında başladığı sarımsak yeme alışkanlığını 6 yıldır bırakamıyor. Her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Muhammed Mücteba, 3 yaşında başladığı sarımsak yeme alışkanlığını 6 yıldır bırakamıyor. Her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Mücteba Köylü, her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketiyor. 3 yaşından beri sarımsakları leblebi yer gibi yiyen Muhammed Mücteba, okula, tatile, arkadaşları ile oynamaya giderken bile yanında Taşköprü sarımsağını taşıyor. 3 yaşından beri her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.. 6 yıldır sarımsak tüketen Muhammed Mücteba, sarımsak bulamadığı zaman da ağlıyor. Her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba’nın alışkanlığından vaz geçemediğini belirten ailesi, Muhammed’in 9 yaşına kadar da hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

“3 yaşımdan beri yiyorum”

3 yaşından itibaren her gün sarımsak yediğini söyleyen Muhammed Mücteba Köylü, “Ben, 3 yaşımdan beri sarımsak yiyorum. Şu anda 9 yaşındayım. Tam 6 yıldır sarımsak yiyorum. Sarımsak yemeyi seviyorum. Her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yemediğim gün olmuyor. Sarımsağı seviyorum. Temel Reis ıspanak yiyerek güçlü oluyor bende sarımsak yiyorum ve güçlü oluyorum” dedi.

“Sarımsağı ilk gördüğümde yemek istedim, bir daha da bırakamadım”

Sarımsak gördüğünde dayanamadığını belirten Muhammed, “İlk yedikten sonra bir daha sarımsak yemeyi bırakamadım. Şimdi sürekli her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yedikten sonrada hiç hasta olmadım. Benim okulda bir tane kız arkadaşım var. O da sarımsak yemesini seviyor ama benim kadar fazla yiyemiyor. O 4-5 diş sarımsak yerken ben ise günde 6-7 diş sarımsak yiyorum. Okulda yanımda sıra arkadaşım vardı. Ona sarımsak yemesini tavsiye ettim. Sonra yanımda getirdiğim sarımsaklar verdim o da yedi. Acı olduğunu düşünerek bir daha sarımsak yemedi” diye konuştu.

“Her gittiğim yere sarımsak götürüyorum”

Gittiği her yere sarımsak götürdüğünü ifade eden Muhammed Mücteba, “Bazen babam Kastamonu’ya gidiyor. Ben de babam ile giderken yanıma sarımsak almayı bazen unutuyorum. Sonra sarımsak görünce babama ’sarımsak alır mısın’ diyorum. Babam da bazen almıyor, ben de ona darılıyorum. Ben darılınca bana kıyamıyor ve sarımsak alıyor” şeklinde konuştu.

“Diğer çocuklar babalarından çikolata şeker ister, benim oğlum benden sarımsak istiyor”

Muhammed Mücteba’nın 3 yaşından bu tarafa sarımsak tükettiğini belirten Çatalzeytin Merkez Camii İmam Hatibi Nurettin Köylü ise, “Sürekli çarşıdan gelirken beni arayarak, ‘baba bana gelirken sarımsak getir’ diyor, benden sarımsak istiyor. Diğer çocuklar babalarından şeker, çikolata gibi şeyler isterken benim oğlum ise sürekli sarımsak istiyor. Sarımsak almadığım zaman da ağladığını, huzursuzluk çıkarttığını gördüm. Muhammed Mücteba’nın bu yaşına kadar sarımsak yediğine şahit oldum ve bu safhada da Muhammed’in hiç hasta olmadığını fark ettik. Hasta oldu ise de bu hastalığını çok hafif atlattığını görünce Taşköprü sarımsağının bir nevi antibiyotik olduğunu düşünmeye başladım. Diğer ailelere de çocuklarına da örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah diğer çocuklarımız da Muhammed Mücteba kadar aşırı derecede yemese de günde en azından 1 diş sarımsak yiyerek her türlü hastalıktan kurtulur. Sarımsak yiyelim, hastalıklardan korunalım ve kurtulalım” şeklinde konuştu.

“Cebinde sarımsaksız gezmez”

Muhammed Mücteba’nın cebinde sarımsak olmadan evden çıkmadığını ifade eden Köylü, “Hiçbir zaman evimizde sarımsak olmadan Muhammed Mücteba’yı durduramadık. Mutlaka evde sarımsağımız olacak. Muhammed Mücteba, sarımsağına da o kadar önem gösteriyor ki çarşıya giderken cebine mutlaka sarımsağını alır. Çatalzeytin’den başka bir ile veya Kastamonu’ya gittiğimiz zaman Hiçbir zaman sarımsaklarını cebinden eksik etmez. Hatta okula giderken de sarımsak götürdüğünü gören öğretmeni eşimi arayarak, Muhammed Mücteba’nın sınıfta sarımsak yediğini ve sınıfın sarımsak koktuğunu söylemiş" ifadelerini kullandı.