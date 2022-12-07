Denizli’de son günlerde merak edilen konuların başında gelen leblebi çorbası ilk kez geçtiğimiz yıl yapan ev hanımı, beğeni toplayan lezzetin püf noktaları ve serüvenini anlattı.

Denizli’de son günlerde merak edilen konuların başında gelen leblebi çorbası ilk kez geçtiğimiz yıl yapan ev hanımı, beğeni toplayan lezzetin püf noktaları ve serüvenini anlattı.

Birçok tarihi yerleri ve lezzetli yemekleriyle tanınan Denizli’de son günlerde leblebi çorbası konuşulmaya başlandı. Herkesin merak ettiği leblebi çorbasının yayılmasının ardından çorbayı ilk kez yapan ev hanımı Sıdıka Esen, çorbanın yapılma fikri ve püf noktalarından bahsetti.

Çorbayı yapmadan önce bir çok üründe deneme yaptıklarını aktaran Esen, “İlk çorba geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldı. Kendi mekanımız var orada denemesini yaptık. İlk kurabiyesi, tatlısı, helvası ve dondurma tatlısını yaptık. Bunları yaptıktan sonra leblebiyle en son çorbasını denedik. Önümüzdeki zaman diliminde ise hazır çorbasını deneyeceğiz. Yapılışı tereyağlı ve un çorbası gibi yapılıyor. Leblebi ununu tereyağıyla kavuruyorsunuz. Suyunu ilave etmemin ardından kreması ile sütünü koyuyoruz. Ardından karabiber ile tuzunu ilave edip, tereyağlı biberle sosunu yaptıktan sonra da servis yapıyoruz. Her mutfakta kolay bir şekilde yapılabilir” dedi.

“O kadar beğendik ki çorba bir anda diğer ürünlerin önüne geçti”

Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İlker Özmen de “Leblebiden ürün denemelerine 2021 yılının ikinci yarısında başladık. Bu süreçte leblebili kurabiyeden leblebili keke, leblebili ekmekten leblebili revaniye kadar çeşitli ürünler denedik. Leblebili dondurma bile denedik ve bir gün Sıdıka Hanım ‘leblebi çorbası’ denemesi yaptı. O kadar beğendik ki çorba bir anda diğer ürünlerin önüne geçti” dedi.

Leblebi çorbasını ilk kez tadan Özlem Öztürk ise “Denizli’de üretilen ve üreticinin de içine sevgimi koyduğum dediği çorbayı içtik. Gerçekten çorba çok harika olmuş ve lezzeti güzeldi. Mutlaka bu çorbayı herkesin içmesi gerekiyor. Çorbanın tadı çok harika ve zaten leblebi hem Denizli bölgesinde ve ülkede genelinde sevilen bir ürün olarak yer alıyor. Leblebinin tatlı, pasta ve kurabiye gibi birçok farklı çeşitli ürünlerle buluşması çok önemli. Bu çorbanın Denizli’de daha çok tanıtıldıktan sonra hem ülkemizde hem de dünya genelinde bilinen önemli çorbalardan olacağına inanıyorum. Görüntü ve kıvam olarak mercimek çorbasını andırıyor ama içildiğinde leblebinin verdiği tatla farkını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan; çorbanın Serinhisar ilçesinde 9 Aralık 2022 tarihinde bölge halkına ikram edileceği belirtildi.