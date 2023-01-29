Suriye’nin Lazkiye şehrinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Hatay’da da hafif hissedildi.

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Suriye’nin Lazkiye şehrinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Hatay’da da hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:12de merkez üssü Suriye’nin Lazkiye şehrinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Hatay’ın Samandağ ilçesi ve diğer ilçelerinde de hafif hissedildi.