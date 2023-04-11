Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, hayat kalitesini bozan ve günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştıran kronik ağrılar için son çarenin ameliyat olmadığını kaydederek, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robotik lazer tedavisiyle ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, son yıllarda hastaneye ağrı şikayetiyle gelen hastalarda yaş ortalamasının gençlere, hatta çocuklara kadar düştüğünü söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, özellikle kronikleşen ağrıların son yıllarda toplumda oldukça büyük bir yük oluşturduğunu anlatarak, “Bunların başında da genel olarak omurga sorunları geliyor. Özellikle bel veya boyun fıtığı sonrasında yaşanan ağrılar, bacak-kol ağrıları gibi hastaneye başvuranların sayısı oldukça yüksek. Ameliyat korkusundan dolayı ertelenen tedaviler nedeniyle de bir grup kronik hastada fizik tedavi veya girişimsel yöntemler için geç kalınması yüzünden, cerrahi zorunlu hale gelmekte. Son yıllarda ise kronik ağrı tedavisinde girişimsel yöntemler çok iyi sonuçlar vermekte” dedi.

“Lazer tedavisi ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz”

Ameliyat olmaktan korkan çoğu hastanın yaşantılarını bozan ağrılarıyla devam etmeye çalıştığını belirten Sinan Bağçacı, “Hayat kalitesini bozan, günlük aktiviteleri yapmakta zorlaştıran bu ağrılar için son çare artık ameliyat değil. Gelişen teknoloji, sağlık alanında da birçok yenilik getirdi. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robotik lazer tedavisi ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Tedavi edici lazer, hasarlı dokuyu tedavi etmek için kullanılır”

Birçok alanda tedavi amacıyla kullanılan yüksek yoğunluklu robotik terapötik lazer cihazının tıp dünyasının önemli buluşlarından biri olduğunu ifade eden Bağçacı, “İlk teorik temeller 20. yüzyıl başlarında Albert Einstein tarafından atılmıştır. Önceleri fizik ve endüstride kullanılan lazer sistemi, 1960’lı yıllarda tıpta kullanılmaya başlanmıştır. Cerrahide kullanılan lazer dokuyu yakma ve kesme amacı taşırken, tedavi edici lazer ise hasarlı dokuyu tedavi etmek için kullanılır. Yapılan araştırmalarda, lazerin insan dokularında yenilenme oluşturduğu ağrı, şişlik ve fonksiyon kaybında azalmaya sebep olduğu ortaya konulmuştur. Yüksek yoğunluklu lazer, hızlı ve uzun süre etkinliğinin yanında derin dokulara nüfuz edebilme kapasitesine sahiptir. Ortalama 12 santimetre etki derinliğine sahip olan yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin en önemli etkisi ağrı kesici olmasıdır. Ödem azaltıcı, doku yenileyici, kas spazmını çözme, fonksiyon kaybında düzelme, dolaşım artırıcı, metabolizma uyarıcı etkileri de vardır” dedi.

“Birçok hastalıkta kısa sürede olumlu dönüşler alıyoruz”

Özellikle omurga sorunlarında başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Bağçacı, “Bel fıtığı, boyun fıtığı ya da fibromiyalji gibi ağrı yapan her durumda uygun olan hastalarımızı yönlendirip yüksek yoğunluklu robotik terapötik lazer cihazı ile tedavi ediyoruz. Hastanemizde Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşlarının ortak çalıştığı alanlarda ameliyatsız robotik lazer tedavisiyle birçok hastalıkta kısa sürede olumlu dönüşler alıyoruz” diye konuştu.