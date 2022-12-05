Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova’da gerçekleşen görüşmede Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın yanı sıra Rusya ve Azerbaycan arasında imzalanan Müttefik İşbirliği Bildirgesi’ni ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova’da gerçekleşen görüşmede Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın yanı sıra Rusya ve Azerbaycan arasında imzalanan Müttefik İşbirliği Bildirgesi’ni ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konuları da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Bakanlar görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın yanı sıra Rusya ve Azerbaycan’ın imzaladığı Müttefik İşbirliği Bildirgesi’ni ele aldı.

Toplantı öncesi konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "2022 yılı diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 30. yıl dönümü olması nedeniyle özel bir yıl" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı Müttefiklik İşbirliği Bildirgesi’nin detaylarını görüşeceklerini söyleyen Lavrov, "Bugün başkanlar tarafından imzalanan bu önemli belgenin tüm detaylarının nasıl uygulandığını görme fırsatımız olacak" şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmalara da değinen Lavrov, "Ana konularımızdan birisi de 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021’de imzalanan üçlü anlaşmalardır. Ulaşım engellerinin kaldırılması, sınırların belirlenmesi ve barış anlaşmasının imzalanması gibi genel olarak kamu idareleri, siyasi yapılar ve siyasiler arasındaki temasların geliştirilmesi de dahil olmak üzere güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesini için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Bölgede iş birliği, Hazar meselesi, zor günlerden geçen Birleşmiş Milletler, AGİT, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki temaslar ve ortak alanımızda yaşanan diğer süreçler her zaman gündemimizde” şeklinde konuştu.