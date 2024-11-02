Manisa’nın ilk ve tek çocuk derneği olan Geleceği Tasarlayan Gençler Derneği çatısı altında çalışmalarını yürüten Lavender Robotics takımı ’Bilimin ötesinde yolculuk’ projesini deprem bölgesi Adıyaman’daki konteyner kentlerden başlattı. Proje, dezavantajlı bölgedeki çocukları bilim ve teknolojiyi ulaştırarak öğrencilerin hayallerine giden yolda potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Geleceği Tasarlayan Gençler Derneği çatısı altında çalışmalarını yürüten Lavender Robotics takımı ‘Bilimin Ötesinde yolculuk/ Journey Beyond Science’ Projesi kapsamında 24-28 Ekim 2024 tarihlerinde Adıyaman’a gitti. Adıyaman’a Dernek Başkanı Ege Kazıl, takım öğrencisi İbrahim Cingöz, takımın mentörleri olan Hülya Ergül Kazıl ve Akın Bozacı’nın gittiğini belirten Dernek Başkan Yardımcısı Ada Kazıl, proje amacının dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara bilim ve teknolojiyi ulaştırarak eşit haklara sahip olmalarını sağlamak ve toplumsal eşitliği teşvik etmek olduğunu söyledi.

Hem becerileri gelişiyor hem iletişim güçleri

Proje kapsamında ilk durakları olan Adıyaman’da K-2A, K-2B, P-2 konteyner yaşam kentlerinde ve Adıyaman Gençlik Merkezinde faaliyet gösterdiklerini anlatan Dernek Başkan Yardımcısı Ada Kazıl, “Projemiz kapsamında pek çok dezavantajlı bölge ve okullarda bulunan öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz. Çocukların STEM+A alanlarına olan ilgilerini artırmak, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek için robotik eğitimleri sunuyoruz. Bu eğitimler aracılığıyla bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken, Akın Bozacı hocamızın düzenlediği etkili iletişim eğitimi ile kendilerini ifade etme yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Dezavantajlı bölgelerdeki çocukların yaşamlarına dokunarak toplumsal bir etki oluşturma hedefinde olduklarını kaydeden Kazıl açıklamasını şöyle tamamladı: “Robotik kodlama eğitimi, Marshmallow Challenge gibi STEM+A alanlarındaki etkinliklerle, takım çalışmasını teşvik ederek yaratıcı düşünme becerilerini eğlenerek geliştirecekler. ‘Bilimin ötesinde Yolculuk / Journey Beyond Science’ projemiz ile öğrencilerin hayallerine giden yolda bir adım atmayı ve onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların yaşamlarına dokunarak toplumsal bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. Projemizin Adıyaman durağında Lavender Robotics takımına desteklerini esirgemeyen Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan başta olmak üzere Adıyaman Yeşilay Şube Başkanı Bahattin Tunç, T3 Adıyaman sorumlusu Furkan Karaca, K-2 Konteyner Kent Geçici Konaklama Merkezi çalışanları, K-2B Konteynır Kent Geçici Konaklama Merkezi çalışanları ile sorumlusu Sinan Çelik’e ve P-2 Konteyner Kent Geçici Konaklama Merkezi sorumlusu Asiye Anaç’a ve takımı evlerinde konuk eden Adıyamanlı İbrahim Acet-Ayşegül Acet çiftine teşekkür ederiz. Ayrıca çocuklara dağıtılmak üzere kitap desteği veren STM şirketi yöneticisi Kemal Işıtan, çocuklara bere ve şapka ören Manisa Umut Vagonuna teşekkür ederiz.”