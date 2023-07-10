Malatya’nın Arguvan ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ekimi yapılan lavantada, hasat mesaisi başlıyor.

Malatya’nın tahıl ihtiyacında önemli bir yere sahip olan Arguvan’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ekimi yapılan lavantada, hasat mesaisi başlıyor.

Önümüzdeki günlerde hasadına başlanması beklenen lavantada bu yıl için verim beklentisin yüksek olduğu öğrenilirken, ilçe belediyesi kontrolünde 42 dönümlük alanda ekimi yapılan lavantanın çiçeklerinden elde edilen yağlar kozmetik ve ilaç sanayinde de kullanılıyor.