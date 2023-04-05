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Fidan dikerken yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan çocuklara, törene katılan protokol tarafından küçük hediyeler de dağıtıldı.

Otizm Haftası farkındalık gününe dikkat çekmek için yapılan etkinliğe Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan katıldı.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün birlikte düzenlediği etkinlikte, 100 adet lavanta fidanı öğrenciler ile birlikte saksılara dikildi.

Sivrihisar’ın iftar ve festival bütçeleri deprem bölgesine gönderilecek

Sivrihisar’ın iftar ve festival bütçeleri deprem bölgesine gönderilecek

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Haftası etkinliklerinde Ulu Önder Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

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