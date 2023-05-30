Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Lavanta bahçesinde her yıl düzenlenen Lavanta Festivali için hazırlıklar başladı. Haziran ortasında başlayıp Temmuz ayı boyunca devam eden Lavanta Festivali sayesinde Yeniköy Mahallesi her yıl birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekerken, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için de doğal bir stüdyo platformu haline geldi. Eflatun elbiseleriyle lavanta bahçesini dolduran ziyaretçilerin yanı sıra gelin, damat, nişanlı çiftler ve hamile anne adayları da lavantaların arasında bol bol fotoğraf çektirmek için burayı ziyaret ediyor. Kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tıbbi-aromatik bitki yağları, bitki çayları, hediyelik ürünler gibi özel ürünlerin yanında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı yakalayan ziyaretçiler sosyal medya paylaşımlarıyla da mahallenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla oluşturulan Koku Vadisi Projesi çerçevesinde kooperatiflerle imzalanan işbirliği protokolüne istinaden tıbbi aromatik bitki dikimleri de devam ediyor. Koku Vadisi Projesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar kooperatifler aracılığıyla Menteşe’de kadın üreticilere 205 bin adet tıbbi aromatik bitki fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. Lavanta üretiminin ağırlıklı olduğu projede lavantanın yanında kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretiliyor. Üretilen bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.