Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan göl manzaralı lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaz mevsiminde düğün sayılarında artış ile birlikte dış çekim için lavanta bahçesi, gelin ve damatların uğrak noktası oldu.

Karapınar’da mor renkli lavanta bahçeleri son yıllarda ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, lavanta bahçesine kurulan platformlarda ise bol bol fotoğraf çektiriyor. Lavanta bahçeleri gelin ve damatların da tercihleri arasında yer buluyor. Dış çekim için ilçe merkezinden ve yakın yerlerden lavanta bahçelerine gelen gelin ve damatlar, burada fotoğraf çektiriyor.

Hayatını birleştiren ve mutluluğa giden yolda Karapınar Lavanta Bahçesine gelen Sevgi ve Ali Emre Ertan çifti de fotoğraf çektirdi. Lavanta bahçesinde fotoğraf çekimi yapıp mor görüntüsü içerisinde farklı bir güzellik oluşturulduğunu söyleyen damat Ali Emre Ertan, "Mutlu günümüzde geldik. Eşsiz bir manzarası var. Güzel bir fotoğraf manzarası oldu. Lavanta bahçesini yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Lavanta bahçesinde çiftleri çeken fotoğrafçı ise fotoğrafçılar için güzel bir alan olduğunu söyledi.