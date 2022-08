Almanya’da Latmos’un tanıtımı için çaba sarf eden 20 yaşındaki EKODOSD üyesi Yascha Can Enke’nin, Latmos sergisi büyük ilgi görürken, Eylül ayında Berlin’de yapılacak olan yarışmaya davet edildi.

Almanya’da oturan 20 yaşındaki Yascha Can Enke, kitaplardan okuyarak hayran olduğu Latmos (Beşparmak) Dağı’na 10 yaşından beri her yıl gelerek keşif gezisine çıkıyor. Aradan 10 geçmesine rağmen hayranı olduğu bölgenin tanıtılması için çaba sarf eden genç, Almanya’da Latmos’un adeta turizm elçisi oldu. Bu çerçevede harekete genç Enke, Almanya’da doğa ve tarihin korunmasına yönelik gerçekleştirilen yarışmaya katıldı. Yarışmada Latmos’un güzellikleri ve çevre tehditlerine yönelik hazırladığı sergi ise büyük ilgi görürken, yarışmanın jürisinin de dikkatini çeken Latmos projesi, Eylül ayında Berlin’de gerçekleşecek olan yarışmanın federal ölçekteki sergisine davet edildi.

Enke’nin Latmos’u yurtdışında başarılı bir şekilde tanıttığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Eğitimini Almanya’da sürdüren EKODOSD’un genç grup üyelerinden Latmos’un küçük gezgini Yascha Can Enke, Latmos’u yurt dışında tanıtıyor. Türkiye’ye geldiğinde eşsiz doğası ve kültürel zenginliklerine hayran kaldığı Latmos’a hemen her yıl ziyarette bulunan Yascha Can Enke, 10 yaşından beri bu tutkusunu devam ettiriyor. Türkiye’ye son geldiğinde, kendisinin Almanya’ya döndüğünde hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine Latmos’la ilgili tanıtım yapacağını ve Latmos’un turizm elçisi olacağını belirtmişti. Bu düşüncesini hayata geçirdi ve Latmos bölgesinin doğal ve kültürel kaynak değerleri ve bu zenginliklere olan tehditler, Almanya’da gerçekleşen ’Demokratisch Handeln’ yarışmasında sergilenip büyük ilgi gördü. Yascha Can Enke, Almanya’nın Hamminkeln şehrinde gerçekleşen sergiye Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden öğrencilerin yanı sıra Eyalet Hükümeti’nin ve Heinrich Böll Vakfı’nın da temsilcileri katılıp Latmos ile ilgili ve EKODOSD’un yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi” dedi.

“Jüri büyük ilgi gösterdi”

Küçük Gezgin’in elindeki imkanı Latmos için değerlendirdiğini ifade eden Sürücü, “Almanya’da yaşayan Latmos hayranı genç EKODOSD üyesi Yaşa Can Enke bu imkanı Latmos’u Almanya’da tanıtmak, bölgenin özelliklerini anlatmak ve maden ocaklarının oluşturduğu tehlikelere dikkat çekmek için değerlendirdi. Alanın Milli Park olarak korunması gerektiğinin önemini belirten Enke gelen ziyaretçilere ve farklı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine Latmos’un eşi benzeri bulunmayan kaya oluşumlarını ve Neolitik dönemden, Osmanlı Dönemi’ne kadar bünyesinde barındırdığı arkeolojik zenginlikleri anlattı. Latmos’un 8 bin yıllık kaya resimlerini, arkeolojik eserleri, manastırları, kaleleri, şekilli kayalarını hayranlıkla izleyen ziyaretçiler, böylesine önemli bir alanda maden ocaklarının olmasından büyük üzüntü duyduklarını söylediler. Yarışmanın jürisi tarafından da büyük ilgi gören Latmos projesi, Eylül Ayında Berlin’de gerçekleşecek olan yarışmanın federal ölçekteki sergisine de davet edildi. Bu sergide Latmos projesi, aralarında devlet temsilcilerinin de olduğu, tüm Almanya’dan gelen ziyaretçilere, ve federal ölçekte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine tanıtılacak” dedi.

“Yeni keşifler yapacağım”

Latmos’ta yeni buluntular bulmak için arkeolog olacağını ifade eden Enke ise “Küçüklüğümden beri Türkiye’ye her geldiğimde Latmos’u mutlaka geziyorum ve gezdiğim yerleri ve bölgenin zenginliklerini Almanya’da tanıtmaya devam edeceğim. Hayal ettiğim gibi arkeolog olursam Latmos’ta yeni buluntular keşfetmeye çalışacağım” dedi.