Latmos (Beşparmak) Dağları’nda 8 bin yıllık olduğu düşünülen yeni bir kaya resmi bulundu.

1994 yılında, Latmos (Beşparmak) Dağları’nda yer alan Karakaya Köyünün Söğütözü Göktepe mevkiinde arıcı Yaşar Beşparmak’ın Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow’a gösterdiği ilk kaya resminden sonra, yüzlerce resim daha bulunarak tescilleri yapılmıştı.

Bölgede incelemelerde bulunan EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kaya resimlerinin genellikle Latmos’un çekirdek bölgesinde görüldüğü bilinmektedir. İlk defa uzak bir mesafede bulunan Sağlık köyünde bir resim tespit edilmişti. Daha uzak bir mesafe olan Madran Dağları’nda yaptığımız araştırmalarda bir kaya sığınağında el izlerinden oluşan yeni resimlerin bulunduğunu tespit ederek, tescillerinin yapılmasını sağlamıştık. Bugün yine diğer kaya resimleri bölgesine uzak bir mesafede, 8 bin yıllık kayıtlarda olmayan yeni bir kaya resmi tespit ettik. Biri kadın biri erkek olan figürlerin yan yana oldukları, kadın figürün çizildiği iki noktada küçük bir şekilde kaya plakalarının kırıldığını, erkek figürün ise sağlam olduğu görüldü. Yeni bulunan kaya resminin tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildireceğiz. Bu geniş vahşi ve birbiri üzerine yığılı duran kayalıkların arasında keşfedilmeyi bekleyen daha nice eserlerin olduğunu bugün bulduğumuz kaya resminden de anlıyoruz. Arazi şartlarının zor, yüksek kayalıkların geçit vermemesi aynı zamanda yüksek performans isteyen araştırmalar ve kaya yüzeyinde belli belirsiz görülen çok dikkat ve uzmanlık isteyen kaya resimlerinin bulunması için, on yıllar sürecek bir zaman sürecine ihtiyaç vardır. Bütüncül bir koruma statüsü getirilerek, dünyadaki iyi örneklerden geliştirilecek doğru projelerle hazırlanacak ekoturizm planlamalarıyla hem bölge insanının hem de ülkemizin kazanması sağlanabilir.