Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, bilim danışmanı Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ, EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü ile birlikte hazırladığı “Latmos (Beşparmak) Dağları’nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi” başlıklı bildirisini Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen IV.Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Kırsal Alanlar ve Ekoloji” Kongresi’nde sundu.

Dünyanın farklı ülkelerinden konularında uzman bilim insanlarının katıldığı ve Kırsal Alan Ekosistemleri öncelikli olmak üzere Doğa Bilimleri ile Ekoloji Bilimleri konusunda değerli araştırmaların sunulduğu uluslararası platformda Latmos büyük ilgi gördü.

Doç. Dr. Göktuğ, Latmos’un doğal ve kültürel kaynaklarının ekoturizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini, başta madencilik olmak üzere tüm çevreyle ilgili kirleticilerin alanda oluşturduğu tahriplerin ise üzüntü oluşturduğunu dile getirdi. Göktuğ, bilim insanları tarafından Latmos’un ulusal veya uluslararası bir koruma statüsünün kazandırılması gerektiği ve alanın bir ekoturizm merkezi haline dönüştürülerek dünyaya tanıtılması gerektiği ve bu yolla halkın sağlıklı ve temiz bir çevrede yasama hakkının sağlanması gerektiğini vurguladı.