Doğal peyzajı ve kaya resimleri ile Aydın’da önemli bir yere sahip Latmos’un her geçen gün doğa fotoğrafçılarının rotasına girmeye devam ederken, bu kez Latmos’un eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Doğal peyzajı ve kaya resimleri ile Aydın’da önemli bir yere sahip Latmos’un her geçen gün doğa fotoğrafçılarının rotasına girmeye devam ederken, bu kez Latmos’un eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Doğa güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da doğal peyzajı ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Latmos, gün geçtikçe cazibesini artırmaya devam ederken, doğa fotoğrafçılarının da kadrajına giriyor. Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos, eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından havadan görüntülendi. Tarih ile doğanın iç içe göründüğü kareler ise görenlerde hayranlık uyandırdı.

Kaya resimleri ve tarihi yapıları dikkat çeken önemli yerlerden olan bölgenin fotoğraf sanatçıları için de önemli olduğunu ifade eden eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül; “Latmos, doğal peyzajı ve tarihi ile bizlere güzel kareler sunuyor. Tarih ve doğanın iç içe olduğu bölgede oluşan manzarayı havadan görüntülemek istedim. Buralar herkesi görmesi gerek bir doğa harikası” dedi.