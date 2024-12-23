Ebru Şahin ve Bünyamin Öztürk ömür boyu mutluluğa imza attılar.YILMAZ ADIYAMAN - ALMANYA (İGFA) - Tokatlılı Ebru Şahin ve Zonguldaklı iş insanı Mehmet Öztürk'ün oğulları Bünyamin Öztürk, Almanya'nın Mülheim an der Ruhr şehrinde muhteşem bir düğün merasimi ile dünya evine girdiler.

Katılımın oldukça yoğun olduğu düğün töreninde genç çifti, aile dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. Görkemli düğünde sanatçı Latif Doğan sahne aldı. Sanatçı Doğan, misafirlere müzik ve eğlence dolu anlar yaşattı. Düğün, sevilen sanatçının hareketli parçaları ile renklendi ve davetliler doyasıya eğlendi.