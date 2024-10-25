Kastamonu’da çöp yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu Doğu Çevre Yolu Ahmet Dede Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 37 BL 943 plakalı çöp yüklü tırın dorsesinin teker kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, tırı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tıra sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.