Afyonkarahisar’da seyir halindeki tırın tekerlek balatalarında çıkan yangın kısa sürede aracı sararak kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O., idaresinde 06 DJC 90 plakalı tırın tekerlek kısmından seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın kupa kısmını sara alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık yarım saatin sonunda söndürülen yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.