Sivaslı lastik ustaları, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yazlık lastiklerin işlevini yitirdiğini ve kışlık lastiklerin takılması için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Sivaslı lastik ustaları, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yazlık lastiklerin işlevini yitirdiğini ve kışlık lastiklerin takılması için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin en soğuk illeri arasında olan Sivas’ta hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Termometrelerin özellikle sabah saatlerinde sıfırın altını göstermesiyle kışlık lastiklerini kattırmak isteyenler lastikçilerin yolunu tuttu.

Lastik ustası Ali Ünsal, kış lastiklerinin takılması için kar yağmasının beklenmemesi gerektiğini, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerinin takılması gerektiğini söyledi. Ünsal, “Önümüz kış 1 Aralık’tan itibaren kışlık lastik takma zorunluluğumuz başlıyor. Hemen hemen 20 gün vaktimiz kaldı. Bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Son günlerin yoğunluğuna bırakmadan erkenden gelip kışlık lastiklerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Sivas’ta havalar 7 derecenin altına düştü. 7 derenin altına düştüğü zaman normal lastiklerimiz görev yapmıyor. Bu yüzden kaliteli ve vakumlu bir lastik takarak güvenli şekilde yola çıkmamız gerekiyor. Kış lastiği taktırmamız için illa kar yağmasına gerek yok. Sabah saatlerinde zemin kayganlaşıyor frene bastığımız zaman arabalar kayıyor ve kazalar meydana geliyor” şeklinde konuştu.

“Ucuz lastikler kazaya sebebiyet veriyor”

Ünsal, ucuz fiyata alınan kalitesiz lastiklerin kazaya sebebiyet verdiğini belirterek, “Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğü zaman yazlık lastikler görev yapmaz. Şimdi dört mevsim lastikler çıktı. Orijinal bir dört mevsim lastik aldığımızda onu da yaz kış güvenli kullanabiliriz. Onun haricinde Sivas gibi kar yağışının fazla olduğu yerlerde vakumlu lastik takılmasını tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz piyasada birçok ucuz lastik var. Malzemeden kısmak için kaliteyi baya düşürdüler. Frene bastığınızda tutuş sağlamıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Kaliteli lastik almak için gelip ustalarımızın tavsiyelerinden faydalansınlar. Lastiğin yanı sıra arabalarınızın antifrizine ve yağına baktırıp kışlık bakımını tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 1 Aralık tarihini beklemeden kışlık lastiklerini taktıran Zeki Çetin, “20 gün önceden yazlık lastiklerimizi çıkarıp kışlıkları taktırmaya geldim. Esnaf olduğum için ticari arabalarımın lastiklerini de değiştirdim. Havalar soğudu 7 derecenin altına düştüğü zaman lastiklerimizi değiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.