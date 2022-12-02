BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kış mevsimiyle birlikte araç lastiklerini değiştirmek isteyenler, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kış mevsimiyle birlikte araç lastiklerini değiştirmek isteyenler, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla lastikçilerin yüzü güldü. Lastikçilerin yolunu tutan araç sahipleri, yoğunluğa neden oldu. Adilcevaz ilçesinde yaşayan Ekrem Erçetin isimli vatandaş, kendi canlarını düşündükleri için oto lastikçiye geldiğini belirterek, “1 Aralık zorunlu olmasa da kendi canımızı düşünmemiz gerekiyor. Memleketimizde kış çetin geçiyor. Onun için tedbirli olmamız lazım” dedi

Lastikçi Ünal Emen ise 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “Yaz kış araç lastiklerinin iyi olması lazım. Çünkü bu lastikler can taşıyor. Burada araç sahiplerine sesleniyorum, lastik çok önemli ve kışlık araç bakımlarını ihmal etmeyin” dedi.