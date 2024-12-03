Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya-Kocaeli il sınırında lastik yüklü yarım römork alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otoyolun Sakarya-Kocaeli sınırı Beşevler Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu P.A. idaresindeki yabancı plakalı kamyonun ekinde bulunan lastik yüklü yarım römork alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak döndürdü. Yangın sebebiyle otoyolun İstanbul istikametindeki trafik iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Meydana gelen yangında römork ve lastikler kül olurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.