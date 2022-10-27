İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili polis ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce arazideki boş lastikler ateşe verildi. Bir müddet lastikler yanarken, yangın nedeniyle çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı.

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