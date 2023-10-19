Afyonkarahisar’da tırının patlayan lastiğinin tamiri için yol kenarında bekleyen sürücüye arkadan gelen bir başka tır çarptı. Kazada araçla bariyer arasına sıkışan sürücünün bacağı koparken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen

03 EL 303 plakalı tırın lastiği patlayınca sürücü aracı yol kenarına park ederek, lastik tamircisini arayarak beklemeye başladı. Bu sırada Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yönünden gelen M.H.C., idaresindeki 42 FKF 29 plakalı tır yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarptı. Lastik tamircisini bekleyen sürücü ise çarpışma esnasında tır ile bariyer arasında kaldı. Çarpmanı etkisi ile bacağı kopan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.