Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.