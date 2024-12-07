Ankara’da lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyere çarparak durabildi.

Kaza, Kızılcahamam ilçesi Kurtboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak savrulamaya başladı. Sürüklenen araç yol kenarındaki çelik bariyere çarparak durabildi. Ölü ya da yaralanmanın olmadığı kazada maddi hasarın meydana geldiği tır ise çekici yardımıyla çarptığı yerden kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölge trafiğinde bir süre aksamalar oldu.