Kaza, Çorlu-Ergene Yolu Marmaracık mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Mahmoud Mazen Alhaskir idaresindeki otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Şarampoldeki beton molozlara çarpan otomobil, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Alhaskir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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