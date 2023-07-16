Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonet viyadükten uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 63 EV 445 plakalı sebze yüklü kamyonet, otoyol Tarsus-Adana istikameti Berdan Barajı viyadüğü üzerinde ilerlerken, iddiaya göre lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak, aşağıya uçtu. Kaza nedeniyle sürücü B.A. ile birlikte araçta bulunan Y.K. isimli kadın ve R.E.Ö. isimli çocuk yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza bölgesine 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve emniyet birimleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.