Mardin’in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AD 931 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha