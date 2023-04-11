Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez Meram İlçe Belediyesi ile birlikte başlattığı Büyük Larende Dönüşümü çerçevesinde, caddede bulunan esnaflar için Şehir Hastanesi karşısında yeni iş yerlerinin yapımını hızla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Büyük Larende Dönüşümü çerçevesinde Larende Caddesi’ndeki esnafların taşınacağı iş yerlerinin yapımı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Yüzyılı’nda Konya’ya eski görkemli günlerini tekrar yaşatmak için şehir merkezinde çok önemli ihya projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu projelerden birinin de Büyük Larende Dönüşümü olduğuna değinen Başkan Altay, “Larende Caddesinin aslına uygun olarak canlandırılması amacıyla Meram Belediyemiz ile birlikte şehrimiz için çok önemli bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu çalışma çerçevesinde buradaki dükkanları Şehir Hastanesi karşısında bulunan Büyükşehir Belediyemizin eski hayvan pazarının olduğu yere taşımak için çalışıyoruz. Adana Çevre Yolu üzerindeki 9 bin 445 metrekare alanda başlayan yeni iş yerlerinin yapımı hızla devam ediyor. Esnafımız buraya taşındığında daha güzel bir ortamda işlerini sürdürme imkanına kavuşacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni iş yerleri 85 milyon 105 bin liraya mal olacak.