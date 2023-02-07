Lapseki Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan iki kamyon dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Lapseki Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan iki kamyon dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Lapseki Belediyesi hizmet binasına getirdikleri yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. Toplanan iki kamyon dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Lapseki halkına deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Ülkemizin başı sağ olsun büyük bir felaket yaşıyoruz. Ben öncelikle yaşanan depremde hakkın rahmetine kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, binaların altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızda bir an öce kurtarılmaları için dua ediyorum. Çok büyük bir bölge kolay değil ama şunu görüyorum ki tüm Türkiye’nin her yerinde insanlarımız elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çabalıyorlar. Bizde Lapseki Belediyesi olarak dün kalabalık bir ekip gönderdik 5 iş makinesi 4 kamyon gönderdik. Bugünde yeni ekipler gönderdik. Kurtarma çalışmalarında yardımcı olabilecekleri bir otobüs gönderdik. Yardım kamyonlarımız yola çıktı. Herkes elinden geleni yapıyor. Ben yardım çağrımıza kulak vererek yardıma koşan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.