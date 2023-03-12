Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Muhtarlara Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Aile Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Trafik Eğitimi ile Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi olmak üzere 4 başlık altında Lapseki ilçesinde merkez mahalle muhtarları, belde mahalle muhtarları ve köy muhtarların katılımıyla Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde eğitim verildi.

Lapseki Kaymakamlığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi toplantı salonunda, Ocak ayında 12 saat Aile Eğitimi, Şubat ayında 12 saat İlk Yardım Eğitimi, Mart ayında ise 12 saat Trafik Eğitimi, 10 saat ise Çevre ve İklim Değişikliği eğitimi ise 10 saat verildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı, “Ben öncelikle işlerini bırakıp köylerinden ilçeye gelerek eğitimlere katılan muhtar arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde verilen eğitimler oldukça verimli geçti. Muhtar arkadaşlarımıza eğitim veren başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik olmak üzere tüm kurs öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik ise, “İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde dört ana başlık altında eğitimlerimize Ocak ayı ortalarında Lapseki Kaymakamlığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi toplantı salonunda başlamıştık. Bu eğitimler Aile Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Trafik Eğitimi ve Çevre ve İklim Değişikliği olarak toplam da 46 saat olan eğitimlerimizi tamamladık. İnşallah bu eğitimlerimizle birlikte amaçladığımız siz yerel yerleşim yerlerimizin lideri konumundaki muhtarlarımız vatandaşlarımız toplumumuza önderlik, liderlik ederek bundan sonraki süreçte de bu eğitimlerimizi Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza da yaygınlaştırmak istiyoruz. Sizlerden de isteğimiz burada gördüğünüz eğitimleri vatandaşlarımıza anlatmamız biz Halk Eğitim Merkezi olarak bu eğitimleri vatandaşlarımıza vermeye hazırız” diye konuştu.