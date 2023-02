Lapseki’de yapılan Olağan Genel Kurulda, Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehti Arıcı güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Lapseki’de yapılan Olağan Genel Kurulda, Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehti Arıcı güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Lapseki’de Hacı Kemal Durmaz pasajındaki dernek binasında yapılan Olağan Genel Kurul saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gelir gider cetvelinin okunmasının ardından yapılan oylama sonrasında Mevcut başkan Mehti Arıcı tekrar başkan seçildi. Güven tazeleyerek tekrar seçilen Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehti Aracı’nın yönetimi kurulunda Sadık Özdem, Ramazan Özdemir, Şerif Fidan ve Sami Okutucu yer aldı.

Denetim Kurulu ise, Akif Aktuğ, Hayri Evran, Zühtü Acar, Ali Topal ve Volkan Çakır’dan oluştu.

Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Dernek Başkanı Mehti Arıcı, “Siz çok değerli muhtar arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bu güne kadar ben kendim bir şey yapmadım hep bizlikte yaptık siz muhtar arkadaşlarım bana hep destek verdiniz yine bu gün sizlerin desteğiyle tekrar beni derneğimizin başkanı seçtiniz sizlere çok teşekkür ediyor hayırlısı olsun”dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, “Ülkemiz büyük bir deprem yaşıyor bu deprem sürecinde muhtarlar deneği ve muhtarlar olarak çok büyük destek verdiniz hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz ve milletimiz teşekkür ediyoruz. İlçe Merkezi, bel deler ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız çok büyük destek verdiler bunu için özellikle teşekkür etmek istiyorum vatandaşlarımıza ve sizler. Geçtiğimiz hafta ben bölgedeydim gerçekten çok büyük bir acı anlatılmaz ve anlatılması da mümkün değil. Allah öncelikle oradaki insanlarımızın yardımcısı olsun. Bu konuda tedbirler almak mecburiyetindeyiz bunu görüyoruz artık her an dün orda bu gün bizde bunu zamanı yok onun için tedbirleri almak zorundayız. Ben zaman arkadaşlarımız ile görüşüyorum am ben eski bir muhtar olarak muhtarlığın ne demen olduğunu çok iyi biliyorum sizleri en iyi anlayanda benim damdan düşen biziz biliyoruz çünkü. Sizlere yardım konusunda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz genel kurlunuz hayırlı olsun göreve devam eden arkadaşlara başarıla diliyorum” diye konuştu.