Ekipler, ilçeye bağlı Şahinli köyü ile Umurbey beldesi yakınında denetimlerini sürdürürken, Lapseki’de kapalı köy yolu bulunmadığı belirtildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale İl Özel İdaresi ekiplerince, kar yağışının başlamasıyla yapılan çalışmalar sayesinde Lapseki ilçesine bağlı köy yollarının tamamı ulaşıma açık tutuluyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

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