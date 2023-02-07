Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi ekiplerince, kar yağışının başlamasıyla yapılan çalışmalar sayesinde Lapseki ilçesine bağlı köy yollarının tamamı ulaşıma açık tutuluyor.

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Ekipler, ilçeye bağlı Şahinli köyü ile Umurbey beldesi yakınında denetimlerini sürdürürken, Lapseki’de kapalı köy yolu bulunmadığı belirtildi.