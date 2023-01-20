Vatandaşlar, yağmur duası sonrası cami çıkışında yağmur yağışının başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı dün son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapılacağını duyurmuştu. Lapseki ilçesi Sahil Camiinde imam Emin Şahin tarafından Cuma namazı sonrası yağmur duası için cami cemaati ayağa davet edildi. Ellerini semaya açan cemaat yağmur duası etti.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Cuma namazı sonrası cami imamı tarafından cemaate yağmur duası yaptırıldı.

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